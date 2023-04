Energiselskaber fik uren diesel i tanken på seks anlæg

Fredag 28. april 2023 kl: 10:50

Korsør - Storebæltsvej 44, 4220 Korsør

Asnæs - Rådhusvej 1, 4550 Asnæs (ved Superbrugsen)

Asnæs Nord - Blomstervænget 1, 4550 Asnæs

Dalby - Lindhardsvej 1, i Dalby (ved Superbrugsen)

Greve - Mosede Landevej 68 i Greve

Truck Diesel anlægget på Køge Centervej i Køge

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det er meget beklageligt, at vi har videresolgt et urent diesel-produkt. Vi opdagede heldigvis hurtigt problemet og fik lukket for salget, siger Rasmus Boserup, der er kommunikationschef i OK.OK blev opmærksom på leverancen, da en snarrådig tankvognschauffør henvendte sig lidt over middag torsdag og sagde, at dieselen i hans tankvogn var meget mørk og plumret. OK valgte straks at indstille kørslen med tankvognene samt lukke for salg af diesel på de 6 tankstationer, der havde fået leveret produktet. Det drejer sig om følgende tankstationer:- Vi har taget prøver og kan konkludere, at produktet er urent, hvilket leverandøren også har bekræftet, siger Rasmus Boserup.Torsdag havde fire bilister med personbiler og tre lastbilchauffører henvendt sig med motorproblemer, efter at have tanket diesel på henholdsvis Mosede Landevej i Greve og på Truck Diesel stationen på Køge Centervej i Køge.OK har kontaktoplysninger på de fleste andre kunder, der har tanket diesel på de pågældende anlæg i tidsrummet og er i gang med at kontakte dem, der har betalt med OK’s betalingsmuligheder. Cirka 20 tankninger er dog foretaget med andre betalingsmuligheder end OK´s, og disse kunder har OK ingen mulighed for at kontakte direkte.Derfor opfordrer OK disse kunder til at kontakte OK på telefon 70 10 20 33, hvis de har oplevet problemer med motoren efter tankning på de pågældende stationer i tidsrummet ovenfor.