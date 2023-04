Årets Varebil i Danmark er tysk, tyst og elektrisk

Onsdag 26. april 2023 kl: 13:49

Af: Redaktionen Direktør for Volkswagen Erhvervsbiler, Ib Jakobsen (th), modtager prisen fra jurymedlem Steen Bachmann.Det elektriske folkevognsrugbrød, der har fået en succesfuld start på det danske marked, hvor den har kørt sig i en position som den mest solgte elektriske varevogn, er blevet kåret i mange lande med International Van of the Year 2023 som den største og mest prestigefyldte titel.Prisen som Årets Varebi i Danmark blev overrakt af jurymedlem Steen Bachman fra Danske Motorjournalister.- Jeg er stolt over, at også den danske presse med deres kåring bekræfter, at vi med ID. Buzz Cargo har fået et unikt produkt i vores modelprogram. Personsbilsversionen af ID. Buzz vandt Årets Bil i Danmark 2023, og nu har vi også fået bekræftet bilens potentiale som varevogn, sagde direktør for Volkswagen Erhvervsbiler, Ib Jakobsen, da han fik overrakt prisen.ID. Buzz Cargo blev introduceret i starten af 2023 og er den første model fra Volkswagen Erhvervsbiler, der er udviklet som en elbil fra bunden. Det har givet mulighed for at udnytte potentialet ved den elektriske drivlinje maksimalt.For Ib Jakobsen repræsenterer ID. Buzz Cargo noget helt særligt i Volkswagen Erhvervsbilers store modelprogram.- Det er ikke kun pressen, der har været begejstret for ID. Buzz Cargo. Vi har fået enormt positivt feedback fra de af vores kunder, der allerede har fået deres bil leveret. De melder begejstret tilbage om den komfortable og meget lydløse køreoplevelse. Det er ikke lig noget, de har prøvet før i en varevogn. Dernæst melder de også om den enorme opmærksomhed bilen vækker, og den signalværdi er vigtig for mange virksomheder, der ønsker at signalere grøn omstilling, siger Ib Jakobsen.Volkswagen Erhvervsbiler er en del af Semler Gruppen, der også omfatter folieringsvirksomheden RTT i Herlev. Her har man også mærket, at designet på ID. Buzz Cargo har affødt en stor kreativitet i forhold til at give den en iøjnefaldende foliering, der gør bilen til en kørende reklame for virksomheden.Efterspørgslen på ID. Buzz Cargo har været stor lige fra starten af introduktionen i januar, og det førte i første omgang til lange leveringstider, men det har ifølge Ib Jakobsen ændret sig.- Vi havde ikke fået tildelt mange biler til det danske marked og fik desværre få biler hjem i de første måneder. Vi sælger alle de biler, vi får hjem, men det er lykkedes os at få en markant større tildeling af biler, og i dag kan leveringstiden på en ID. Buzz Cargo være nede på tre-fire uger afhængig af bilens specifikationer, siger Ib Jakobsen og fremhæver, at ID. Buzz Cargo har kørt sig i position som den mest solgte 100 procent elektriske varevogn i Danmark.- Og med en ID.4 Van på andenpladsen har Volkswagen en markedsandel på 37 procent i BEV-segmentet og har dermed sat et markant præg den elektriske omstilling af erhvervslivets varevognsflåder, påpeger han.Årets Varebil i Danmark kåres af 11 jurymedlemmer, der testkører alle de nominerede biler forud i ugen op til kåringen.