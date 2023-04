En fast Kattegatforbindelse er emnet på høring på Christiansborg

Mandag 24. april 2023 kl: 10:38

Af: Redaktionen - En fast forbindelse over Kattegat mellem Jylland og Sjælland vil være Danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Det vækker følelser hos mange - og derfor er det helt afgørende at se projektet fra flere vinkler. Vi har derfor i samarbejde med modstanderforeningerne af forbindelsen taget initiativ til en fælles høring, hvor vi belyser emner som trafik, klima/miljø og økonomi fra begge sider, og naturligvis også får lejlighed til at debattere projektet, siger Michael Svane videre.Michael Svane peger på, at det er et nybrud at arrangere en fælles høring på tværs af interesser.- Det tror jeg på er vigtigt for den demokratiske proces. Vi kan godt blive klogere hver for sig, men det at blive klogere sammen, har en langt større værdi. Vi håber, at initiativet bliver taget godt imod – og håber at se rigtig mange interesserede til høringen, fremhæver Michael Svane.Konferencen afholdes i Fællessalen på Christiansborg mandag 8. maj mellem klokken 12.30 og 16.15. Konferencen er åben for alle efter først til mølle-princippet, og tilmelding er nødvendig. Tilmelding kan ske ved at sende en mail til sekretariatet for Kattegatkomitéen på lene.bek.joergensen@ru.rm.dk senest onsdag 3. maj 2023.Interesserede kan se programmet for høringen