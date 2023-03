Vognmænd vil demonstrere på tirsdag - foran Christiansborg

Torsdag 30. marts 2023 kl: 13:52

Af: Redaktionen Demonstrationen, der er sat i gang af vognmand Benny Nielsen, Fredsø Vognmandsforretning på Mors, vil begynde mellem klokken 8 og 9, hvor vognmænd fra hele landet vil begynde at køre ind på pladsen.Benny Nielsen forventer, at demonstrationen bliver åbnet ved 10.30-tiden, hvor transportadvokat, Jacob Forman vil styre ordet. Dagen igennem vil der ifølge vognmanden fra Mors være indlæg fra politikere og organisationer.Ifølge Lastbil Magasinet, der er en del af Nordiske Medier, forventer Benny Nielsen "massiv mediedækning".- Cirka midt på eftermiddagen vil der være endelig afgørelse af, hvad skal der ske efter dagens møde. Jeg ved jo ikke, om der bliver besluttet, at landet skal lukkes, eller hvad der skal ske. Det ligger i hvert fald og lurer i luften, siger Benny Nielsen til Lastbil Magasinet.Han forventer, at der kommer mange for at dele deres utilfredshed med vognmændene på tirsdag.