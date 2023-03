- 10 nye trækkere med trolde har fundet vej til transportvirksomhed i Vejen

Torsdag 30. marts 2023 kl: 11:47

Af: Redaktionen De 10 biler var ud af en samlet levering på i alt 20 biler, hvor de tre første blev leveret i september sidste år - og de næste syv bliver leveret frem til august 2023.

De 20 biler fordeler sig på ni R-modeller og 11 S-modeller - alle med motorer på 460 hk.







De 10 nye biler, der blev leveret i denne omgang, var tre-akslede trækkere med twinsteer, sikkerhedssystemerne AEB+LDW+ACC , retarder, fuld luftaffjedring og Premium-infotainment.







Scania Kolding har stået for den lokale opbygning af bilerne med blandt andet dørk, blitz og sideskabe.

Dennis Knudsen har solgt bilerne, mens Dan Zoëga Christensen har stået for salg af serviceaftaler på bilerne.Trolden på bilerne er Vejens vartegn og indgik indtil Kommunalreformen 2007 i kommunens blå-gyldne byvåben.Foran Vejen Kunstmuseum ligger et større springvand med "En Trold, der vejrer Kristenkød”. Museumspladsen og Troldespringvandet blev renoveret i perioden 2009 til 2014. I 2023 har trolden i spingvandet 100 års fødselsdag.Interesserede kan læse mere om trolden på via dette