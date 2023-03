SVM-Regeringen har stort flertal bag kilometerbaseret vejafgift for lastbiler

Onsdag 29. marts 2023 kl: 10:48

Aftalens hovedelementer:

Initiativer i aftalen:



Fra 1. januar 2025 skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor langt de kører i Danmark. Afgiften vil være differentieret efter lastbilernes CO2-udledning. Lastbiler, der kan betegnes som "grønne" vil således betale mindst i afgift. Den gennemsnitlige afgiftssats vil være ca. 1,3 kroner pr. kilometer i 2030.

Tiltagene forventes at skabe effektiviseringer af vejgodstransporten i Danmark. Det sker ved at ændre i de nationale regler om vægt og dimensionering af lastbiler i vejgodstransporten. Ændringerne træder ligeledes i kraft 1. januar 2025.

Effekter i 2025 og 2030:

Med aftalen opnås reduktioner på 300.000 ton i alt i 2025 og 400.000 ton i 2030. I 2030 opnås ca. 300.000 ton fra vejafgiften og ca. 100.000 ton fra effektivisering af vejgodstransporten.

Den samlede erhvervsbelastning ventes i 2023 at udgøre omkring 1,5 milliarder kroner. Vejafgiften vil umiddelbar indebære en dansk erhvervsbelastning på 2,5 milliarder kroner, mens initiativet om effektivisering af vejgodstransporten vil indebære en erhvervsøkonomisk gevinst på ca. 1,0 milliarder kroner

Elementer i vejafgiften:



Afgiften vil gælde for lastbiler på 12 ton og derover fra 2025. Fra 1. januar 2027 udvides afgiften til at gælde for lastbiler på 3,5 ton og derover. Afgiften vil gælde for kørsel på statsvejnettet og øvrige veje, der er oplagte i forhold til sivetrafik, samt offentlige veje i miljøzoner (ca. 10.900 km). Fra 1. januar 2028 vil hele det offentlige vejnet være omfattet (ca. 75.000 km). Miljøzoner

Afgiftssatsen forhøjes for kørsel i de byområder, der i dag er omfattet af miljøzoner



Interesserede kan læse aftaleteksten via dette link - klik



I aftaleteksten kan man eksempelvis se taksterne for de forskellige køretøjskategorier. For de mindst CO2-belastende skal man fra 2028 betale 21 øre pr kørt kilometer, mens man for de mest CO2-belastende skal betale fra 1,04 til 1,95 kroner pr. kilometer afhængig af vægtklasse. Det vi lvære dyrere for alle køretøjer at køre i byer med miljøzoner.





Interesserede kan se mere om og følge lovforslaget på Folketingets web-side, der løbende bliver opdateret - klik her:





Anm: I provenuet efter adfærd og tilbageløb er medregnet mindreprovenu som følge af lavere vægtafgift for lastbiler mel- lem 3,5-12 ton. Udgifterne til vejslid mv. følger af den besluttede optimering af den nationale vægt og dimensionsregulering. Afvigelser i summen skyldes afrundinger.

Kilde: Skatteministeriets egne beregninger.





Provenuet fra vejafgiften bliver disponeret til at finansiere offentlige merudgifter til vejslid med videre som følge af initiativer om effektivisering af vejgodstransporten, mindreprovenu som følge af afskaffelse af vejbenyttelsesafgiften samt administrative omkostninger ved en kilometerbaseret vejafgift. Derudover afsættes der 10 millioner kroner årligt til grøn omstilling af vejgodstransporten. Samtidig udgør afgiften et finansieringsbidrag til Aftale om Grøn omstilling af vejtransport på ca. 0,5 milliarder kroner årligt i 2025-2027 og ca. 1 milliarder kroner fra 2028 og frem, som forudsat med aftalen.





Opgaven med implementering, herunder udvikling og indkøb af udstyr samt den efterfølgende drift af vejafgiftsordningen, herunder beregning, opkrævning og kontrol af afgiften, placeres hos Sund & Bælt.





En ny kilometerbaseret vejafgift træder i kraft 1. januar 2025. Samtidig træder Danmark ud af samarbejdet om den eksisterende vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Eurovignet-ordningen). Da Tyskland indførte den kilometerbaserede vejafgift, maut, trådte Tyskland også ud af Eurovignet-ordningen.



























