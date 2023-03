Tredie opbygning er leveret til tredie generation

Af: Redaktionen Den nye lastbil er opbygget med en Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD-kran, der er monteret på et krankonsol med hydrauliske låse, som gør det enklere, når kranen skal stilles af.Tippet er et Nopa tippelad med pendel i venstre side og svenskerbagsmæk.Vognmand Casper Brandt ApS er i dag drevet af tredie generation, og den nye opbygning, der var den tredie fra Sawo/Nopa, afløser en ni år gammel bil, der også var opbygget med Nopa-tip og en lidt mindre Hiab-kran.Om fjerde generation en dag kommer til at drive virksomheden videre, vil fremtiden vise. Men sønnen, Nicolai Brandt har taget fat i transportbranchen som kranmekanikerlærling hos Sawo i Køge.