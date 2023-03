Handicapråd på Langeland priste chauffører

Torsdag 16. marts 2023 kl: 12:37

Af: Redaktionen (Foto: Langelands kommune)Chaufførerne var indstillet af to forældre, der blandt andet gav følgende begrundelse:"Passagererne mødes hver dag af venlige og empatiske chauffører, som imødekommer den enkeltes særlige behov og varetager sikkerheden under transport på bedste vis. Chaufførerne udviser en særlig rummelig tilgang til deres passagerer".Der var yderligere to nominerede til handicapprisen, nemlig Bent Møller Jensen, Humble, og Handicapfestivalen i Svendborg.- Alle tre er vindere, men vi skulle jo udvælge en af dem til at modtage handicapprisen, sagde Erik Hye Jørgensen (SF), formand for Handicaprådet, ved prisuddelingen i Rådhussalen, hvor Musikskolen i Langelands Kommune underholdt med at par numre, og borgmester Tonni Hansen (SF) stod for det praktiske med at overrække handicapprisen til chaufførerne - en check på 5.000 kroner og en buket blomster.Prisen blev modtaget med stolthed af nogle af chaufførerne sammen med driftsleder Leif Lyder, Vikingbus på Langeland.- Det betyder meget for os med denne anerkendelse af vores arbejde, sagde Leif Lyder.