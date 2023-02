Uheld understreger behovet for en tredje forbindelse over Lillebælt

KOMMUNE PÅ VESTFYN:

Torsdag 23. februar 2023 kl: 06:59

Af: Redaktionen Spærringen af Lillebælstbroen får politikerne i Middelfart Kommune til at reagere. De ønsker at arbejdet med en tredje forbindelse over Lillebælt fremrykkes, så der kommer endnu en mulighed for at komme mellem Fyn og Jylland med bil - store som små.- Lillebæltsbroen er en kritisk forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark, og vi har brug for, at der er en robusthed sådan at mindre uheld ikke sætter en prop i tingene. Derfor opfordrer vi til, at analysearbejdet frem mod en ekstra forbindelse sættes i gang med det samme, så vi ikke står om fem-syv år med et stort trængselsproblem og en ny forbindelse, som det vil tage mange år at bygge, siger Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S).Samtidig vil bilister, der i hverdagen benytter Ny Lillebæltsbro vide, at der er meget tæt trafik. Hver dag krydser over 80.000 køretøjer broen, og trafikmængden er steget jævnt de senere år. Hyppigere køer og trængsel går ud over fremkommeligheden, og fortsætter stigningen i trafikken vil det ifølge Vejdirektoratet betyder kritisk trængsel i 2030 - muligvis før.På Christiansborg har partierne bag den politiske aftale Infrastrukturplan 2035 afsat 15 millioner kroner til en strategisk analyse af en ny vej- og jernbaneforbindelse over Lillebælt. Det er ifølge politikerne i Middelfart et skridt i den rigtige retning, men mandagens uheld viser, at der er brug for større robusthed på kritisk infrastruktur som forbindelsen over Lillebælt. Derfor opfordrer Middelfart Kommune til, at analysen rykkes frem og sættes i gang straks.





- Vi har om få år brug for højere kapacitet, og det tager som bekendt lang tid at planlægge og bygge en forbindelse over et bælt. Derfor er forligspartierne nødt til at gribe ind og sætte skub på den her proces. Ellers vil vi opleve en trafikmæssig flaskehals, som vil påvirke fremkommeligheden og erhvervslivets muligheder i store dele af landet, siger borgmester, Johannes Lundsfryd.









© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.