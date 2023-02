Vognmand i Holsted tager fat med syv-akslet vogntog

Fredag 10. februar 2023 kl: 13:34

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede Scania R540 XT 8x4, der er opbygget med et Palfinger-kroghejs, er lakeret hos Mosegaards Autolakering i Bramming, mens BJ Autopolstring i Padborg har peppet førerhuset op indvendigtDet var Jan Hansens chauffør, Michael, der stod for tur til at få ny bil, så han er manden, der får fornøjelsen af den nye R540 XT, der er klargjort hos Scania i Hammelev vest for Haderslev, og solgt og leveret af Scania i Esbjerg.Efter den nye Scania følger en tre-akslet Kel-Berg overføringsanhænger.









