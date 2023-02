Odense er centralt placeret i driften

Tirsdag 31. januar 2023 kl: 10:19

Af: Redaktionen - både når man måler på antallet af bøder fra trafikselskabet Movia for for sent meldte/udgåede ture og forsinkelser. Men også for chaufførerne, som en betryggende sikkerhed for, at der altid var nogen med samme baggrund at komme i kontakt med. Indtil da havde man brugt Falck som et callcenter, hvor en medarbejder ud fra et action-card skulle prøve at guide chaufføren igennem et problem.









Interesserede kan læse hele artiklen om Keolis' driftsovervågning i Odense i Magasinet Bus 1 - 2023, som kan hentes her.





























© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.