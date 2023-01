Transportministeren fik læst og påskrevet - og en elektrisk køretur

Fredag 27. januar 2023 kl: 13:20

Af: Redaktionen Seniorrådgiver Jeppe Juul fra Rådet for Grøn Omstilling (th.) understreger behovet for udbygningen af elektrisk ladeinfrastruktur i Danmark.

Derfor havde Volvo Danmark, Dansk Erhverv, Rådet for Grøn Omstilling samt DFDS torsdag sat transportminister Thomas Danielsen (V) stævne på Christiansborg Slotsplads for at fortælle ham et par sandheder om udfordringerne for den grønne omstilling i transportsektoren.









De fire interessenter har foreslået, at der afsættes 2 milliarder kroner i en tilskudsordning til investering i elektriske lastbiler, der er markant dyrere i indkøb end tilsvarende diesel-lastbiler. De 2 milliarder kroner vil give mulighed for at sende ca. 1.400 elektriske lastbiler ud på de danske landeveje.









DFDS investerer i el-lastbiler - i Sverige

- Der er store udfordringer for den grønne omstilling af transportsektoren i Danmark i forhold til i for eksempel Sverige og Tyskland, fortalte DFDS’ koncernchef Torben Carlsen.









Hans virksomhed har allerede investeret i et par elektriske Volvo-lastbiler, hvoraf han havde medbragt en enkelt, der var parkeret foran Christiansborg. DFDS har desuden afgivet ordrer på yderligere 100 elektriske Volvo'er - vel at mærke til kørsel i Sverige.









- Vi beskæftiger os som bekendt med international transport både til lands og til vands, og det er nu, vi skal investere i bæredygtig transport, hvis vi ikke skal sakke agterud, fastslog han over for transportministeren og blev bakket op af Jeppe Juul, der er seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.









- Vi har en enestående mulighed for hurtigt at implementere ny grøn teknologi i form af elektriske lastbiler på de danske landeveje. Det vil være en stor fordel for både klimaet og erhvervet. Men der er brug for, at samfundet investerer nu - både i el-lastbiler og den tilhørende ladeinfrastruktur, sagde Jeppe Juul.









Jesper Kronborg, der er branchedirektør for transport i Dansk Erhverv, skar ud i pap, at hver eneste krone tæller i transportvirksomhederne kamp for at skabe en sund forretning.









- Derfor er der ikke råd til at betale tre gange så meget for en batterielektrisk lastbil i forhold til diesel, fastslog han overfor transportministeren.









22 procent i Danmark - 80 procent i Tyskland

- I Sverige og Tyskland findes meget store tilskudsordninger på op til 80 procent af merprisen, og det betyder, at vi i Danmark mister konkurrenceevne og sakker bagud i forhold til vores nabolande, som får en hurtigere grøn omstilling af transportsektoren end os, understregede Jesper Kronborg.









Hvis man tager den netop tildelte pulje på 45 millioner kroner og fordeler på de 69 elektriske lastbiler, som ansøgerne har fået tilsagn om tilskud til, svarer det til ca. 650.000 pr. lastbil. Det svarer til ca. 22 procent af merprisen på den elektriske lastbil, hvis vi forudsætter en pris på omkring 3 millioner kroner for en elektrisk lastbil og 1 millione for en tilsvarende diesellastbil.









Også Volvo Trucks, der udstillede et par fuld-elektriske Volvo FM og FL Electric-lastbiler på Slotspladsen, opfordrede transportministeren til at komme til lommerne.









- Som den netop udsolgte tilskudspulje viser, har de danske vognmænd vist stor interesse for elektriske lastbiler. De tilskud, der lige er blevet uddelt i Danmark, dækkede i runde tal kun ca. halvdelen af de indsendte ansøgninger. Det viser, at en fortsat støtteordning er nødvendig for at følge op på den positive trend, sagde Joakim Nilsson, der er Business Development Manager i Volvo.









Efterfølgende inviterede han transportminister Thomas Danielsen på en køretur i en elektrisk Volvo FM Electric, og transportministeren, der er uddannet lastbilmekaniker for knap 20 år siden og også har kørt som chaufførafløser ved siden af mekanikerjobbet, tog gladelig imod.









Mellemgas og hul i lydpotten i gamle dage

Efter køreturen, der varede ca. 15 min. i den københavnske trafik, var transportministeren ét stort smil.









- Jeg har jo selv kørt lastbil. For mange (og nok også mig selv!) handlede det dengang om godt med mellemgas og hul i lydpotten. Nu handler det mere om så lydløs og grøn kørsel som muligt, og det var en stor fornøjelse at køre elektrisk, sagde han.









Transportministeren, der har været medlem af Folketinget for Venstre siden 2011 men som kun har siddet som transportminister i omkring seks uger i den nye SVM-regering, gav udtryk for stor forståelse for branchens ønske om en stor pose tilskudspenge til investering i grønne lastbiler.









Han havde dog ingen penge - ud over de 45 millioner kroner, som netop er blevet uddelt - med til torsdagens arrangement.









- Helt generelt har regeringen store ambitioner for den grønne omstilling - også af transportbranchen. Det er tydeligt, at elektrificeringen er på vej, men det er også vigtigt, at vi gør tingene i den rigtige rækkefølge, sagde Thomas Danielsen til regeringens forsvar for ikke at tildele yderligere tilskud her og nu.









- Nu har vi uddelt den første pulje til foreløbigt 69 lastbiler, men inden vi afsætter flere penge, skal vi også have ladeinfrastrukturen på plads. Det nytter jo ikke noget, at vi sender en masse lastbiler på gaden, hvis de ikke kan blive ladet op, så det må vi også tænke ind i løsningerne, fastslog Thomas Danielsen.









Og således fik forslagsstillerne til en yderligere tilskudspulje på 2 milliarder kroner til grønne lastbiler foreløbigt en lang næse. Men transportministeren fik en elektrisk køretur, så han var glad.









DFDS’ koncernchef Torben Carlsen (tv.) fortæller transportminister Thomas Danielsen om DFDS’ investering i 100 elektriske lastbiler – i Sverige.













