37-årig mand slog togfører i ansigtet

Onsdag 25. januar 2023 kl: 13:35

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Togføreren havde over for den 37-årige mand påpeget, at det ikke var tilladt at ryge på toilettet, hvilket han besvarede med at give togføreren en knytnæve i ansigtet.Togføreren havde efterfølgende fået hjælp af nogle andre passagerer til at komme væk fra manden og ind i en anden del af toget.Togpersonalet havde derefter kontaktet politiet, så de kunne tage mod den 37-årig mand.Da betjentene steg ombord på toget, anholdt de den 37-årige og sigtede ham for vold mod en tjenestemand i offentlig tjeneste.Togføreren kom ifølge Østjyllands Politi umiddelbart ikke alvorligt til skade.