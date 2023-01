Vognmand ved Roskilde fik to på samme dag

Tirsdag 24. januar 2023 kl: 09:36

Regnsensor til visker med justerbar følsomhed

Automatisk skift mellem kørelys og nærlys

El-sidespejle med elvarme

Blindvinkelkamera i passagerside

Automatisk højdejustérbare forlygter

Intelligent fartpilot med nødbremsehjælp

Radarsystem til vognbaneskift

Opmærksomhedsassistent

Sporassistent

Af: Redaktionen Bilerne er del af en leverance på i alt tre, der alle er udstyret med 13 liters motorer med 500 HK og I-shift gearkasser, som gør kørslen lettere, sikrere og mere komfortabel. Med bilerne er tilknyttet en Volvo Guld-servicekontrakt, som giver Vognmand.dk fuld kontrol over omkostningerne, et bekymringsfrit ejerskab og maksimal driftstid.Vognmand Freddy Fredriksen har valgt at få lastbilerne leveret med New York førerhuspakke, der blandt andet indeholder læder på rat, armlæn og indstigningshåndtag, elektrisk glas-soltag og solgardin i forruden. Dertil kommer Udsynspakke+ som eksempelvis indeholder:Derudover er bilerne også udstyret med Aktiv sikkerhedspakke+, med blandt andet:Bilerne er opbygget hos HMF i Roskilde med Joab-kroghejs med knækarm og leveret af Kim Jørgensen fra Volvo Truck Center Taastrup.