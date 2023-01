Affaldsryddere - junkbusters - har fået nyt værktøj

Fredag 13. januar 2023 kl: 12:55

Af: Redaktionen Det er opbyggervirksomheden, Sawo's afdeling i Herlev, der har opbygget bilen - en tre-akslet Scania L 340 B6X2*4 - med en Hiab X-HiPro 192 E-4 CD- kran og et Multilift Ultima 21SL.53-kroghejs.Hiab-kranen tilhører 19 tm-klassen og har fire hydrauliske udskud, der giver en rækkevidde på 12,9 meter. Kranen, der er monteret bag førerhus, har CombiDrive3-radiostyring og manuelle, opsvingbare støtteben.Multilift-kroghejset har en tip- og optrækskapacitet på 21 ton. Hejset er beregnet til kasselængder på 4,5-6 meter.Opbygningen har hydraulisk, udskydbar kofanger med følere, der registrerer, så hejset ikke tipper uden, at kofangeren er kørt ind.Den nye opbygning er den første af en ordre på to fra Junkbusters, der tilbyder afhentning af alt fra storskrald og byggeaffald, til haveaffald og elektronik samt udlejning af containere.