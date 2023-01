Færgerne til og fra Bornholm nåede nye passagertal i 2022

Onsdag 11. januar 2023 kl: 11:27

Af: Redaktionen Fragt- og passagerfærgen, Hammershus, var en af de færger, som i 2022 var med til at bringe passagerer, biler og lastbiler fra og til Bornholm. (Foto. Molslinjen A/S)De seneste tal for transporten af passagerer, biler og lastbiler, der dækker hele 2022, viser, at der var 1.948.140 passagerer med frem og tilbage på tre ruter, som Molslinjen A/S driver fra og til Bornholm. Det var knap 90.000 flere end i det hidtidige rekordår 2019.Antallet af biler kom op på 573.126 i 2022, hvilket var knap 40.000 flere end i bilernes hidtidige rekordår i 2021.Når det gælder antal transporterede lastbiler endte tallet på 47.443 i 2022, hvilket var knap 1.000 flere end i lastbilernes hidtidige rekordår 2021.- Bornholm er et stærkt brand, som hele vejen gennem corona-perioden har klaret sig flot, og det er meget tilfredsstillende at se, at øen er kommet så stærkt tilbage i det første år efter den store pandemi”, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.2023 bliver året, hvor færgekapaciteten til Bornholm bliver væsentligt større. Derfor er der håb hos rederiet om, at 2022 ikke bliver det sidste rekordår for øens færgetrafik.- Med Express 5 som hovedfærge det meste af næste år vil der være kapacitet til at udvikle trafikken yderligere til gavn for turismen og alle de tilknyttede erhverv - og selvfølgelig også for de bornholmere, som bare gerne vil billigt frem og tilbage, siger Jesper Skovgaard.