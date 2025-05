Brancheorganisation vil have omstillingen af den tunge vejtransport op i gear

Tirsdag 13. maj 2025 kl: 12:11

Af: Redaktionen

Dansk Erhverv fremfører, at det kræver gode rammevilkår og politisk handling at få virksomhedernes konkurrencekraft til at gå hånd i hånd med overgangen til bæredygtig transport. Der er eksempelvis behov for støtteordninger til turistbusserne, og for at udvide vejnettet for dobbelttrailere.









Dansk Erhverv, der tirsdag har præsenteret 11 anbefalinger til en grønnere vejtransportsektor - eksempelvis de to nævnte - peger på, at det med gode rammevilkår og målrettet politisk handling er muligt at skabe incitamenter hos virksomhederne til at følge den grønne vej.





- Der er allerede taget gode initiativer i Danmark og EU til at fremme den grønne omstilling og elektrificeringen af den tunge vejtransport, men vi skal op i et helt andet gear, hvis vi skal følge med udviklingen i for eksempel Kina, hvor der kommer dobbelt så mange el-lastbiler på gaden i en enkelt måned, som der gør i Europa på et helt år, siger Jesper Kronborg, branchedirektør for transport i Dansk Erhverv.









I EU var ca. 2 procent af nye lastbiler, der blev registreret sidste år, elektriske, mens andelen var over seks gange højere i Kina. Her var 13 procent af alle nye lastbiler sidste år elektriske.









Hos Dansk Erhverv fremhæver man, at vejtransportsektoren er en styrkeposition for Danmark, da den efterlader et positivt fodaftryk på dansk økonomi, men også et negativt aftryk på klimaet og på afhængigheden af importerede fossile brændsler. Derfor er den grønne omstilling en nødvendighed, men det er ifølge Dansk Erhverv afgørende, at virksomhedernes konkurrencekraft ikke sænkes i takt med CO2-udledningerne.





Behov for økonomisk støtte

Der er stadig en række barrierer for virksomheder, hvis de vil køre videre mod en grøn omstilling. Med de 11 anbefalinger peger Dansk Erhverv på både store og små håndtag, som man fra politisk hold kan dreje på for at fremme en bære- og levedygtig tung vejtransport.









- Virksomhederne vil gerne gå forrest i den grønne omstilling. Men der er stadig meget, der kan gøres for vejgodstransporten, som for eksempel at udbrede vejnettet for dobbelttrailere eller sikre, at el-varebiler ikke bliver forskelsbehandlet i reguleringen. Derudover er fjern- og turistbusserne fuldstændig oversete i de politiske initiativer om grøn omstilling, og derfor peger Dansk Erhverv på, at der er behov for økonomisk støtte fra statslig side til branchen, siger Jesper Kronborg.









Dansk Erhverv understreger, at omstillingen i dag sker i en ny geopolitisk virkelighed, hvor energiuafhængighed er blevet et centralt strategisk mål.









- Den sikkerhedspolitiske situation i Europa har tydeliggjort behovet for at mindske afhængigheden af fossile brændsler. Det kræver en massiv elektrificering og omstilling på tværs af de europæiske samfund. Elektrificering af transporten og en massiv udbygning af den grønne energiproduktion er derfor ikke blot en klimapolitisk nødvendighed, men også en strategisk investering i Danmarks og Europas sikkerhed, siger Ulrich Bang, der er vicedirektør i Dansk Erhverv for Klima, Energi, Miljø & Byggeri.









De 11 anbefalinger:

Investeringer i el-lastbiler og ladeinfrastruktur

Elektrificering af fjern- og turistbusser

Fjern midlertidigt billetprisen for at køre over Storebæltsbroen med tunge, grønne køretøjer

Sidestil el-varebiler på 4.250 kg med almindelige varebiler

Identificér, hvordan der sikres en hurtig og smidig nettilslutning ved opsætning af nye ladestandere

Etablér en fælleseuropæisk platform til planlægning af opladning

Udbred vejnettet for dobbelttrailere og tag højde for dem i igangværende og kommende udvidelser af motorvejene

Gør Danmark til forsøgsland for test af e-trailere

Harmonisering af EU-reglerne om periodisk syn

Fasthold de ambitiøse EU-mål for CO2-reduktioner for nye nulemissionslastbiler- og busser

Brug den offentlige sektors indkøbsmuskel til at drive og skabe efterspørgsel efter grøn transport





