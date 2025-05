Flere sneplove, planer for busser og letbane og større fokus på cykelstier skal hjælpe trafikken i snevejr

Tirsdag 13. maj 2025 kl: 13:23

Af: Redaktionen

Aldrig januar 2024 igen. Det er ambitionen med forslaget til et nyt vinterberedskab, som Teknik og Miljø lægger frem for byens politikere.

Vinterberedskabet definerer, hvordan kommunens vintertjeneste kan og skal arbejde, når temperaturen nærmer sig frysepunktet, og det drysser hvidt fra oven.









- Aarhusianerne skal kunne komme frem, også når vinterens vejrguder raser. Med det nye vinterberedskab giver vi vores vintertjeneste nogle flere muskler og maskiner, så de bedre kan rydde sne og bekæmpe is på cykelstier, fortove og veje. Selvom vores vintre er uforudsigelige, tyder alt på, at vi får flere af de ekstreme af slagsen, og derfor er jeg glad for, at vi nu ruster os markant bedre til at tage hånd om det, vejrguderne byder os, siger rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K).









Det nye vinterberedskab ligner til forveksling det eksisterende, men på 11 konkrete områder er det mere omfattende. Blandt andet fjernes begrænsningen for, hvornår vintertjenesten kan rydde sne på kommunens mange småveje, og så bliver alle cykelstier ligestillet, så der både kan ryddes og saltes dagligt.









Plan har særligt fokus på den kollektive trafik

Tilbage i januar 2024 var det ikke bare svært ay komme frem de aarhusianere, der til daglig tog bussen, det var umuligt. Busserne kørte ikke, fordi buslommer, endestationer og vendepladser var fyldte med sne.









I det nye vinterberedskab er der et særligt fokus på at sikre, at busserne kan komme frem. Og så har Teknik og Miljø lavet en aftale med Aarhus Letbane for at sikre letbanekørsel i Aarhus.









- Rigtig mange aarhusianere er afhængige af, at busserne og letbanen kører, og derfor sætter det nye beredskab fokus på de udfordringer, særligt busserne havde i januar sidste år. Når vi igen får så meget sne, som vi gjorde, er det vigtigt, at aarhusianerne som minimum kan komme frem med bussen, siger Nicolaj Bang.









Magistraten behandler forslaget til det nye vinterberedskab i næste uge, hvorefter forslaget skal behandles i Aarhus Byråd.









Fakta om nye tiltag i vinterberedskabet:

Det nye vinterberedskab blev bestilt af partierne bag budgetforligene 2024 og 2025. Det ligner på mange måder det eksisterende vinterberedskab. Konkret er 11 indsatser anderledes:





Emne Tidligere regulativ (2017) Nyt regulativ (2025) Tidsbegrænsninger for indsats Indsats på klasse III-veje begrænset til hverdage kl. 07:00-15:00 Ingen tidsbegrænsning – indsats kan igangsættes hurtigere Glatførebekæmpelse på klasse III-veje Indsats skete kun ved mere end 3 sammenhængende døgn med glat føre Starter nu efter 2 sammenhængende dage med glat føre Serviceniveau for cykelstier Klasse III-stier blev kun kørt på hverdage Opgraderet – alle cykelstier ryddes og saltes dagligt Klassificering af cykelstier Klasse III-stier havde lavere prioritet Alle stier køres ensartet, hvilket sikrer bedrer fremkommelighed Sneberedskab Mindre kapacitet til snerydning Flere plove og optimeret ruteplanlægning Eksterne entreprenører Begrænset brug af eksterne entreprenører Aftaler etableret for at kunne supplere kommunens indsats efter konkret vurdering Parkerede biler, der forhindrer snerydning og glatførebekæmpelse Der var ingen beskrivelse af håndtering af situationen Ingen tilbagevenden, medmindre det er afgørende for trafikken Bortkørsel af sne Kun i helt særlige tilfælde Kan ske i byområder, fra cykelbaner og vigtige vejkryds Snerydning ved Aarhus Letbane Ingen specifik aftale Aftale indgået for at sikre letbanens drift i byrummet som følge af et øget vinterberedskab. Snerydning af buslommer Indsats ved buslommer mm. igangsattes først efter genoprettelse af en acceptabel situation for afvikling af færdsel på kørebaner. Øget fokus på endestationer og buslommer som følge af et øget vinterberedskab. Ekstreme vintre Ingen særlige tiltag Regulativ kan fraviges, for eksempel gennem midlertidige parkeringsforbud, fritagelse for grundejere, fastkørte og efterladte biler kan blive trukket fri eller skubbet til side på ejers risiko m.m.

