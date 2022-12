Elektrisk rugbrød er kåret som Årets Bil i Danmark 2023

Fredag 2. december 2022 kl: 09:36

Af: Redaktionen Direktør for Volkswagen Personbiler, Michael Ebeling, får overrakt Årets Bil i Danmark 2023-trofæet af Karsten Lemche, formand for Danske Motorjournalister.Den sidste aften i november var den danske motorpresse samlet på Haaning Collection bilmuseum i Bagsværd for at afvikle finalen i Årets Bil i Danmark 2023. Juryen, der består af 20 motorjournalister, uddelte point til et felt bestående af syv finalebiler, og da de sidste point var delt ud, stod ID. Buzz tilbage som vinderen af prisen "Årets Bil i Danmark 2023". Ved samme event blev ID. Buzz hædret med yderligere to priser; Designprisen og Bilglædeprisen.- Det er stort, at ID. Buzz tildeles Årets Bil i Danmark 2023. At den samtidig hædres med Designprisen og Bilglædeprisen, bekræfter, at vi har et unikt produkt i ID. Buzz. Den bliver en fantastisk ambassadør for den elektriske omstilling af Volkswagens flåde, siger direktør for Volkswagen personbiler, Michael Ebeling, der tog i mod prisen.ID. Buzz blev især lovprist for sit charmerende design, der fusionerer design - DNA fra 1950’ernes T1 folkevognsrugbrød med et stilrent, moderne og aerodynamisk design, der peger frem i en ny digital og elektrisk æra.ID. Buzz kan meget mere end blot charmerer med sit design. Flere jurymedlemmer fremhævede bilens ekstraordinære rummelighed, fleksibilitet og familievenlige detaljer som skydedøre i begge sider. ID. Buzz er en stor elbil, men de gode køreegenskaber, en usædvanlig lille venderadius og effektive assistentsystemer gør, at den er nem at håndtere i en snæver vending, og samtidig leverer den komfort og sikkerhed, der gør den til en nydelse på de lange stræk.ID. Buzz er den fjerde model i Volkswagens ID.-familie, der alle er baseret på den elektrisk MEB-modulplatform. Når ID. Buzz introduceres i Danmark til januar tilbydes den i første omgang med et 77 kWh-batteri og en 204 hk elmotor, der trækker på baghjulene. Rækkevidden er op til 417 km (WLTP), og ID. Buzz kan lynlade med op til 170 kW DC, hvor ladetiden er cirka 30 minutter under optimale betingelser.ID. Buzz tilbydes i to udstyres versioner, Life og Style. Life-versionen kommer med udstyr som adaptiv fartpilot, intelligent Park Assist, opvarmet frontrude, navigation med 10” touchskærm og 19” alufælge. Style-versionen kommer med avancerede og effektive assistentsystemer som Travel Assist, Area VieW med 360 grader kamera og Matrix LED IQ. Light-forlygter, og komfortudstyr som el-justerbare forsæder og el-betjente skydedøre i hver side.Det er Volkswagen Erhvervsbiler i Hannover, der har stået for udviklingen af ID. Buzz, og den tilbydes også som varevognen ID. Buzz Cargo. Den kommer med samme elektriske drivlinje som personbilsversionen, og den leveres i to udstyrsvarianter; Comfort og Pro.I andet halvår 2023 introduceres yderligere varianter af ID. Buzz, der har seks og syv sæder, længere akselafstand, kraftigere motorer, firehjulstræk og flere batteristørrelser.ID. Buzz kan opleves hos de danske Volkswagen-forhandlere i weekenden den 7.-8. januar.