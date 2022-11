Elektriske bybusser skal køre langdistance

Onsdag 30. november 2022 kl: 11:04

Af: Redaktionen To eCitaro foreviget ved et arrangement i Mannheim i Tyskland for et par år siden. (Foto: Jesper Christensen)Busserne bliver placeret i Køge og skal derfra køre ud på Stevns på nogle af Danmarks længste bybus-ruter og kommer dermed til at køre op til 500 kilometer om dagen.









Interesserede kan læse mere om Vikingbus’ 31 nye eCitaro bybusser i Magasinet Bus 11 - 2022, der netop et lagt p nettet og kan hentes

