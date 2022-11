- Containertransportør indsætter flere gasdrevne trækkere

Tirsdag 29. november 2022 kl: 10:43

Af: Redaktionen Iveco S-Way har med gas-motor en rækkevidde på op til 1.600 kilometer pr. optankning.- Vi har haft en miljøstrategi siden 2007, og vi har i de senere år arbejdet målrettet på at minimere vores CO2-udledning, siger Mogens Røigaard, der er driftsdirektør (COO) hos Ancotrans.

Styrker indsatsen på den korte bane

Om Ancotrans’ nye Iveco S-Way:

To-akslede sættevognstrækkere type S-Way AS440S46 NP T/P LNG

Cursor 13 - 13-liters gasmotor på 460 hk v. 1.620-1.900 o/min. og 2.000 Nm v. 1.100- 1.620 Nm

12-trins Hi-Tronix gearkasse med fuldautomatisk gearskifte

Enkeltreduceret bagtøj med mekanisk differentialespærre

Ved vogntogsvægt på 40 tons har trækkerne en rækkevidde på op til 1.600 km pr. optankning

Bilerne er omfattet af komplet serviceaftale i 60 måneder ved en årlig kørestrækning på 120.000 km

Bilerne er solgt af Key Account Manager Jesper Smedegaard fra Iveco North Europe i Albertslund og klargjort til levering af Iveco-forhandler Bache A/S i Padborg

Om Ancotrans:

Ancotrans er en af de førende virksomheder inden for containertransport på landevej og en af Danmarks ældste familieejede og -ledede virksomheder

Virksomheden har en ambitionen om at opbygge et europæisk Ancotrans-netværk baseret på sunde værdier og blive 100 procent CO2-neutral

Siden 1970’erne har vejtransport af alle typer skibscontainere været Ancotrans’ primære aktivitet med ca. 850 lastbiler og 2.000 containerchassiser i daglig rotation i Danmark, Sverige, Tyskland og Benelux

Ancotrans, der blev grundlagt i 1882 i København, har i dag kontorer i Odense, Aarhus, Aalborg, Helsingborg, Göteborg, Hamborg, Rotterdam og Köln

Han er ansvarlig for drift og indkøb hos Ancotrans, der i dag råder over ca. 250 egne lastbiler og beskæftiger yderligere ca. 600 undervognmænd på daglig basis - heraf ca. 120 egne og ca. 375 indlejede enheder alene i Danmark.- Vores fem nye Iveco gas-trækkere skal lige som de to foregående køre ud fra vores afdeling i Hamborg. De tyske vilkår for kørsel med ”grønne lastbiler” har længe været bedre end i Danmark, og efter en turbulent periode for energipriserne ser det ud, som om gaspriserne har toppet til gavn for TCO’en på gasbilerne, siger Mogens Røigaard.Både Ancotrans’ to første og de fem nye Iveco’er er af typen S-Way AS440S46 NP T/P LNG, - det vi sige to-akslede sættevognstrækkere med gasmotorer på 460 hk og dobbelte tanke til opbevaring af flydende gas på chassiset. Tankene rummer op til i alt 390 kg flydende gas, hvilket giver en rækkevidde på ca. 1.600 kilometer med 40 tons vogntogsvægt på en optankning. Det betyder, at bilerne eksempelvis kan køre fuldt lastede skibscontainere mellem containerterminalerne i Hamborg eller Bremerhaven og København eller Aarhus og retur igen på én optankning.- Vi holder indtil videre vores gasbiler på den tyske side af grænsen. Det er egentligt ærgerligt, for biogassen er faktisk den eneste teknologi, der kan give markante CO2-reduktioner her og nu. Samtidig reduceres partikeludledningen, fordi forbrændingen af gas er markant renere end ved kørsel på diesel. Det er virkelig noget, der kunne styrke transportbranchens miljø- og klimaindsats også på den korte bane, siger Mogens Røigaard.Ud over at håbe på lavere og mere stabile gaspriser bygger Ancotrans også håbet på mere grøn containertransport på en stigende kundeefterspørgsel.- Vi mærker en reel og stigende efterspørgsel på grøn containertransport. Mange af vores kunder er også ved at være indstillet på at betale mere for CO2-venlig transport, men vi er ikke i mål endnu. Konkurrencen på landevejene er benhård, men den grønne omstilling i transportsektorenkommer ikke af sig selv. Biogas er én af de oplagte veje, og vi gør, hvad vi kan, fremhæver Mogens Røigaard.