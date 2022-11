V8'er erstatter R6'er hos vognmand ved Limfjorden

Fredag 25. november 2022 kl: 11:44

Af: Redaktionen Stig Larsen valgte en V8'er frem for en R6'er efter at have set i Scania's specifikationsprogram sammen med Dennis Andersen, hvor det viste sig, at den nye V8’er i kombination med den nye G33CM-gearkasse med både krybe- og overgear samt enkeltreduceret R 780-bagtøj med 2,59:1 i udveksling vil være mere brændstoføkonomisk til den type kørsel, som Stig Andersen primært er beskæftiget med - faktisk så økonomisk, at Stig Andersen har én mere af tilsvarende type på vej ind i sin flåde.Stig Andersen driver sin vognmandsforretning sammen med sin kone Annette Larsen. Hun tager sig af de mindre biler, mens Stig Andersen styrer de store biler i forretningen samtidig med, at han sidder bag rattet i den nye V8'er, der har et S-førerhus. Hovedbeskæftigelsen består af både speditionskørsel og kørsel for egne kunder.Det er vognmanden selv, der har stået for opbygning af de nye biler med højt placeret lygtebjælke bag førerhuset, stor galge, eloxeret alu-dørk foran og bag skamlen samt G-strenge mellem bogieakslerne. Scania har stået for resten i form af fabriksmonterede sideskørter, alu-fælge, tryklufthorn på taget, 610 liter brændstoftank og 76 liter AdBlue-tank med mere. Det veludstyrede S-førerhus har læderinteriør og premium-stole, stor infotainment- og navigationspakke, klimapakke med fuldautomatisk klimaanlæg, integreret kabinevarmer og air-cooler, LED-lys hele vejen rundt - plus det løse.SL-Transport er et alsidigt transport-firma, der har specialiseret sig i godstransport og kurértransport, nationalt som internationalt. Transportvirksomheden i Hals på nordsiden af Limfjorden ud mod Kattegat råder over cirka 40 kørende enheder fordelt på trækkere, 18-pallers forvogne, 8-pallers boks/lift-biler, 4-pallers kassebiler med lift, 33 pallers trailere samt diverse sættevogne til specialtransport.