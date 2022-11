Politikere mødes om fremtidens infrastruktur på Djursland

Onsdag 23. november 2022 kl: 10:42

Om Djursland Udviklingsråd:

Djursland Udviklingsråd er et fælles strategisk forum for Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Politikere fra begge kommuner mødes med repræsentanter fra organisationer, uddannelser, turisme og erhvervsliv for at drøfte udvalgte strategiske temaer samt varetage Djurslands interesser i et nationalt og regionalt politisk perspektiv.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På mødet deltager borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Juncher Bjerregaard (V) og borgmester i Syddjurs Kommune Michael Stegger (S). Derudover deltager Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune, Anders Kühnau (S),rRegionsrådsformand for Region Midtjylland, Allan Hougaard, administrerende direktør for VAM A/S, Auning, og Bent Johnsen, administrerende direktør for HUJ A/S, Auning.Arrangementet finder sted på Fregatten Jylland i Ebeltoft fra klokken 8.00 til 14.00.