Færgerederi med ni ruter køber Øresundsrute

Fredag 11. november 2022 kl: 10:16

Af: Redaktionen - ForSea er førende i sin branche og viser, at det er muligt at drive en bæredygtig færgerute, som samtidig skaber fremragende resultater. Bæredygtig transport er fremtidens model, og ForSea vil fortsætte arbejdet med at gå forrest i den grønne omstilling, siger Kristian Durhuus, der er administrerende direktør i ForSea.ForSea er ejet af investeringsfonden, Igneo Infrastructure Partners, der fremhæver ForSea som en global sektorleder inden for CO2-neutralitet, en stærk og robust virksomhed, der er i stand til at modstå pandemier, og en moderne og pålidelig infrastrukturoperatør.Hos Molslinjen A/S, der i 2021 blev købt af investeringsfonden, EQT Infrastructure, fremhæver man ForSea som et attraktivt og veldrevet færgeselskab.- ForSea og Molslinjen er begge vigtige transportforbindelser i Norden med et meget sammenligneligt udbud af services og ekspertise inden for deres respektive organisationer. Vi ser frem til et tæt samarbejde mellem Molslinjen og ForSea, hvor vi kan udveksle erfaringer og fortsætte vores arbejde med at blive en bæredygtig førende aktør i regionen, siger Carsten Jensen, der er administrerende direktør hos Molslinjen.Carl Sjölund, der er ansvarlig partner hos EQT, peger på, at ForSea er en førende aktør på det nordiske transportmarked og en del af den kritiske transportinfrastruktur. Færgerederiet forbinder store indenlandske befolkningsområder og virksomheder i Europa og forener Sverige med kontinentet.- ForSea er som førende operatør af elektriske færger og med deres investeringer i bæredygtighed helt på linje med EQT's investeringsmandat. Vi ser frem til at fortsætte med at investere i ForSea og støtte virksomheden på dens bæredygtighedsrejse, siger Carl Sjölund.Handlen er betinget af de svenske og danske konkurrencemyndigheders godkendelse og forventes afsluttet primo 2023. Parterne er blevet enige om ikke at oplyse salgsprisen.Molslinjen er Danmarks største passagerfærgeselskab med over 1.200 ansatte og 15 færger, der betjener over otte millioner mennesker om året på ni ruter - inklusive forbindelser til Sverige og Tyskland. Molslinjen driver i samarbejde med Herning Turist busser under mærket Kombardo Expressen på direkte busruter til/fra København - Aarhus, Aalborg, Randers, Holstebro, Herning, Silkeborg og Rønne.EQT er en formålsdrevet global investeringsorganisation med 114 milliarder euro i aktiver under management. EQT-fonde har porteføljeselskaber i Europa, Asien-Stillehavsområdet og Amerika med en samlet omsætning på ca. 29 milliarder euro og over 280.000 ansatte. EQT arbejder med porteføljevirksomheder for at opnå bæredygtig vækst, operationel ekspertise og markedslederskab.ForSea driver Helsingør-Helsingborg færgeruten med en flåde på fem færger. I 2019 transporterede ForSea 7 millioner passagerer og 1,3 millioner personbiler, 440.000 lastbiler og 16.000 busser og rutebiler. Overfarten drives af 600 medarbejdere og bidrager derudover med at skabe omkring 2.000 job i regionen.Igneo Infrastructure Partners er et uafhængigt investeringsteam inden for First Sentier Investors Group. Igneo investerer i mellemstore infrastrukturvirksomheder af høj kvalitet i Storbritannien, Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand. Siden starten i 1994 har teamet arbejdet med porteføljeselskaberne med henblik på langsigtet og bæredygtig værdiskabelse gennem innovation og proaktiv formueforvaltning. Pr. 30. september 2022 har Igneo 24,1 milliarder euro i forvaltet kapital fra over 120 institutionelle investorer globalt.