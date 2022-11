De første elektriske lastbiler fremstillet med fossilfrit stål er på vej

Torsdag 10. november 2022 kl: 10:06

Af: Redaktionen Blandt de kunder, der vil have fossilfrit stål i nogle af deres el-lastbiler, er DFDS. (Foto: Volvo Trucks)I september begyndte Volvo Trucks at serieproducere kraftige, elektriske lastbiler med op til 44 tons vogntogsvægt. Nogle af de elektriske lastbiler bliver også de første lastbiler i verden, hvor der indgår fossilfrit stål i produktionen.- Vores rejse mod netto nul-emissioner i transportbranchens værdikæder omfatter både at gøre vores køretøjer fossilfrie under driften samt på sigt helt at erstatte nye materialer med fossilfrie samt genbrugsalternativer i vores lastbiler, siger Jessica Sandström, der er Senior Vice President for Product Management hos Volvo Trucks.Det fossilfrie stål er produceret af den svenske stålproducent SSAB ved hjælp af en ny teknologi med brug af fossilfri strøm og brint. Resultatet er en markant lavere klimabelastning og et vigtigt skridt i retning af værdikæder med netto nul-emissioner af CO2. Blandt de kunder, der vil have fossilfrit stål i nogle af deres el-lastbiler, er Amazon og DFDS samt Unilever gennem transportvirksomheden Simon Loos.- Hos Amazon er vi på vej til at gøre alle vores aktiviteter CO2-neutrale i 2040. Vi har brug for partnere som Volvo for at nå denne overgang, siger Andreas Marschner, der er Vice President for Transportation Services Europe hos Amazon.Hos den danske rederi-koncern, DFDS fremhæver Niklas Andersson, der er EVP for DFDS’ Logistik-division, at DFDS har forpligtet sig til den grønne omstilling og til at levere grønne transport- og logistikløsninger.- Ethvert skridt i den grønne omstilling af logistikkæderne bringer os tættere på et samfund uden CO2-udslip, og vi er derfor glade for at erfare, at nogle af vores nye elektriske lastbiler, som snart bliver leveret, også er produceret med fossilfrit stål, siger Niklas Andersson.Det første fossilfrie stål, der produceres med brint, bliver brugt i de elektriske lastbilers chassisrammer, der så at sige udgør lastbilernes rygrad, som alle andre hovedkomponenter er monteret på. Efterhånden som tilgængeligheden af fossilfrit stål øges, vil det også blive introduceret i andre dele af lastbilen.I dag består ca. 30 procent af materialerne til en ny Volvo-lastbil af genbrugsmaterialer. Desuden kan op til 90 procent af lastbilens komponenter genbruges, når den skrottes. Fossilfrit stål vil være et vigtigt supplement til det traditionelle stål og genbrugsstålet, der anvendes ved produktion af nye lastbiler.Volvo Trucks har forpligtet sig til at overholde Paris-aftalens målsætninger mod klimaændringer og til at opnå netto nul-emission af CO2 i hele værdikæden senest i 2040.