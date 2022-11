Selvkørende kran på larvefødder blev leveret hurtigt

Onsdag 9. november 2022 kl: 12:58

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den elektriske C6e Hoeflon-kran, blev leveret til Hjørring Stilladsudlejning A/S, er virksomhedens anden Hoeflon kran. Kranen er med flyjib, der har en horisontal rækkevidde på 13,7 meter og en vertikal løftehøjde på 17,0 meter samt et hydraulisk spil med en kapacitet på 3.000 kg.Kranen er forsynet med fire hydrauliske støtteben, som sænkes ned via fjernbetjening og leveres med et Hoeflink-system, der overvåger alle kranens bevægelser. Via systemet har Sawo mulighed for fjernsupport på kranen.Kranens litiumbatteri, der har en kapacitet på seks timer, er uden tungmetaller.