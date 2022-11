Trailere med elektriske aksler skubber på trækkeren - og mod mindre CO2-udslip

Onsdag 2. november 2022 kl: 11:16

Af: Redaktionen De 2.000 trailere skal skubbe på udviklingen af elektrificeret landevejstransport hos DB Schenker. Og der er reelt tale om et skub, for trailerne er udrustet med elektriske aksler, der kan hjælpe trækkeren med at komme frem. Har trækkeren en dieselmotor under førerhuset, vil hjælpen fra de elektriske aksler betyde mindre dieselforbrug og dermed mindre CO2-udledning.DB Schenker fremhæver, at der i øjeblikket er god fart på udrulningen af miljøvenlige distributionsløsninger i byerne, men for at sikre en bæredygtig transport over længere afstande fra A til B er eTrailerne set med DB Schenkers øjne et gennembrud.De elektriske trailere fra Trailer Dynamics og Krone har en elektrisk drivline, som gør det muligt at støtte trækkeren under kørsel. En specialudviklet del på drivlinen benytter et patenteret sensor-system til at bestemme køredynamikken mellem trailer og trækker, så trækkeren ikke på noget tidspunkt overstyres og derved bliver skubbet ud i trafikfarlige situationer. Den elektriske drivline gør det også muligt at opsamle energi under kørslen - eksempelvis ved kørsel med en fast hastighed ned ad bakke og ved opbræmsninger.Trailernes kontrollsystem fungerer uafhængigt, så en grænseflade med trækkeren er unødvendig. Dermed kan eTrailerne bruges sammen med trækkere fra alle leverandører uanset om der er tale om trækkere med diesel- eller gasmotorer, eller batteri-elektriske og brint-elektriske trækkere.Trailerne kan udstyres med 300 kWh, 450 kWh eller 600 kWh batterier efter behov, hvilket kan øge rækkevidden for elektriske trækkere med op til 500 kilometer afhængig af den aktuelle kørsel.Ifølge DB Schenker, Trailer Dynamics og Commercial Vehicle Group kan trailere med elektriske aksler bidrage til en CO2-reduktion på mellem 20 og 40 procent afhængig af kørselsforholdene.