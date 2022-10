Vognmand i Thy har et hus med 770 heste - for at give den gas

Torsdag 20. oktober 2022 kl: 11:14

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen - Fordi jeg kan, siger Heinrich Thomsen tørt og indrømmer, at 770 hk nok er lidt som at skyde gråspurve med kanoner i forhold til hans typiske kørselsopgaver. Det er blandt andet transport af betonelementer og skidtfisk rundt i Danmark med enkelte afstikkere til eksempelvis. Sverige. Men vogntogsvægten holder sig for det meste på 56 tons, og bjerge er der jo ikke mange af i Danmark.- Jeg opholder mig nok mere i min lastbil end i mit hus, så da det var tid til ny bil, tænkte jeg, at nu skulle den altså have max gas, siger Heinrich Thomsen.Og med Scanias kraftigste motor under gulvet på Scania's absolut mest rummelige S-førerhus har vognmanden fra Thy givet den, hvad den kan trække.Lige som mange andre nye Scania’er blev 770’eren ramt af forsinkelser på grund af Corona-pandemiens negative indflydelse på leveringerne. Stiholts lastbilsælger Lars Pedersen kunne ikke overholde den oprindelige leveringsdato, og mens Heinrich Thomsen gik og ventede på sin nye bil, fik han flere og flere ideer til udformning af opbygning og udsmykning på bilen. Det gav lidt yderligere forsinkelser, men det bebrejder han dog hverken Stiholt i Thisted, som har opbygget bilen, eller Lars Pedersen, der solgte bilen.- Lars Pedersen er en guttermand, som man kan regne med. Forsinkelserne er i småtingsafdelingen i forhold til, hvad andre lastbilkunder har oplevet rundt omkring i Danmark, så jeg klager ikke, lyder det fra Heinrich Thomsen.Ud over Stiholts levering af chassis og opbygning har Lemvig Autolakereri sørget for lakeringen, mens BJ Autopolstring i Padborg har stået for knappolstringen i førerhuset. Og så har Stiholt i Thisted bidraget med en Drivline+ serviceaftale i op til 8 år/max. 1,2 millioner kilometer, hvad der måtte komme først.Og apropos den nye 770’er som afløser for R 560’eren. Heinrich Thomsen har i øjeblikket så travlt, at han indtil videre beholder sin ”gamle” bil, så han nu er ”stor-vognmand” med hele to biler.