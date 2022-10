Metalvirksomhed kører ud med ny to-akslet city-gardintrailer

Onsdag 19. oktober 2022 kl: 12:08

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Gardin-opbygning:

Fast alu-tag

Zepro-lift på 2.500 kg med 2.200 mm liftplade samt trådløs fjernbetjening

Bund i 30 mm Wisa-Trans plader med stålplade over Tridec-drejesystemet. Bunden er TÜV-godkendt til 9.000 kg

Træplade i en højde af 1.000 mm indvendig ved forsmækken

6 forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 32 brædder

El-udtag til el-hund ved højre bagstolpe

Kamera monteret på tagvangen i bagenden

Af: Redaktionen Om Jual A/S' nye to-akslede city gardin-trailer:Kel-Berg traileren er leveret med to ti-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser, lift på første aksel og Tridec-tvangsstyring af den bagerste. Traileren er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.Den nye city gardintrailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

Metalvirksomheden Jual A/S i Juelsminde blev grundlagt sidst i 1960’erne og producerer tilbehør til tage og facader til byggeri i Danmark og store dele af Europa. Produkter monteres af eksempelvis tagdækkere og tømrere.





