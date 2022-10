38-årig mand mistede livet på landevej syd for Herning

Onsdag 19. oktober 2022 kl: 10:46

Af: Redaktionen Den 38-årige mand gik midt på hovedvejen omkring klokken 01.25 natten til onsdag, da han blev påkørt af en lastbil. Herning Folkeblad skriver med henvisning til det lokale politi i Herning, at lastbilchaufføren - en 50-årig mand fra Herning - ikke undgå at ramme manden.Det var lastbilchaufføren selv, der kontaktede politiet. Han oplyste, at han havde ramt en person, men at han kunne ikke finde personen. Den 38-årige mand blev senere fundet i grøften ved vejen.Ifølge Herning Folkeblad og politiet boede den 38-årige alene, og politiet har ind til videre ikke fundet nogle pårørende til ham.