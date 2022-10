Autohjælp har fået nyt og tungt fire-akslet hjælpeværktøj fra autohus

Torsdag 13. oktober 2022 kl: 13:26

Af: Redaktionen

Der er tale om en fire-akslet Volvo FM 8x4 med Globetrotter-førerhus, en 500 hk motor i den ene ende af drivlinen og et navreduktions-bagtøj i den anden for at opnå et højt akseltryk. Bilen er derudover eksempelvis forsynet med Volvo Trucks' dynamiske styring (VDS), luftaffjedrede for- og bagaksler, kamera-løsning, Work Remote Control fjernbetjening.





Selve bjærgningsopbygningen er fra Falcon.













