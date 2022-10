Center med transportuddannelser løfter med ny kran

Tirsdag 11. oktober 2022 kl: 11:49

Af: Redaktionen Kranen rækker ned tre hydrauliske udskud 10,5 meter. Den har XS-drive radiostyring med seks manøvrehåndtag. Derudover er kranen leveret med et SAF-system, som betyder, at den er semiautomatisk ved parkering og udpakning. Bag kranen er der monteret et 7,5 meter langt lad.







AMU-Vest tilbyder både erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), samt den to-årige kontraktuddannelse som stilladsmontør. AMU-Vest er center for voksen- og efteruddannelse i Vestjylland og ligger i Esbjerg.



