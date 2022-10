Kran-producent har fået ny 90 tm-kran på programmet

Mandag 10. oktober 2022 kl: 11:06

Af: Redaktionen Hiab IQ 958 HiPro var med på IAA-udstillingen i Hannover i september som repræsentant for næste generation af kraner, hvor Hiab gør brug af nye strukturelle dele og kontrolsystemer. Den nye Hiab IQ 958 HiPro model vil erstatte mange af de eksisterende Hiab X-HiPro 858- og Effer 955-varianter.Kranen udmærker sig specielt ved sit nye 12-kantede armsystem, som Hiab i dag benytter på sin Hiab IQ 1188. Det 12-kantede armsystem giver øget stivhed og lavere vægt, hvorved løftekapaciteten forøges. Det særlige armsystemet giver kranen en meget præcis lang-rækkevidde-ydelse. Hiab peger på, at den 12-kantede profilen er ved at blive en afgørende faktor for kran-produkter og er nøglen til lette og kompakte kranrammer.Formen gør det muligt at levere høje læssekapaciteter samtidig med, at kranens vægt holdes på et minimum. Kranen er velegnet til montering på fire-akslede køretøjer, hvor totalhøjden på fire meter overholdes, og kranens monteringsplads er op til 2,0 meter.Hiab IQ 958 HiPro vil blive leveret i E-8, E-9 og E-10-versioner. Hiab's nyudviklede jib 155Q-6 kan også anvendes på den nye model i versionerne E-8 jib 155Q-6 og E-9 Jib 155Q-6.Kranen er designet til at fungere med Hiab's nyudviklede kontrolsystem Space Evo, samt den nyeste version af CombiDrive fjernstyringen CombiDrive 4. Den kan leveres med op til ni meters støttebensbredde, som medvirker til fuld stabilitet og kan også leveres med VSL+ (Variable Stability Limit Plus/Variable støttebensovervågning Plus).







Hiab fremhæver også et par optioner - et 3,5 ton spil, samt ”knækket” krogophæng.





