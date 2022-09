Ikke det værste sted

VOGNMAND FRA VODSKOV I VENDSYSSEL:

En drivline med 770 hk V8’er, 14-trins gearkasse med range og split samt integreret retarder, tandembogie med bogielift samt langs- og tværgående differentialespærrer er måske ikke så usædvanligt. Men det er det store CS20H-førerhus. I standardudgave er det Scania's absolut største og mest rummelige førerhus, men efter en tur i Holland er det blevet forlænget med en meter og dermed temmelig langt fra standard. Alle karosseridele er hentet fra Scania's reservedelssystem, og det samme gælder førerhusophæng og de øvrige komponenter i ombygningen.Opbygningen på forvogn og kærre inklusiv selve kærren er i bedste Steen M. Hansen-stil udført af Fyns Karosseribyg (FKB) i Odense, der også har sørget for maling af hele trækket.Begge foldedørskasser er fuldt isoleret og udrustet med komplet sideåbning i venstre side. Forvognen er desuden udstyret med en Z-lift med fast liftplade, mens kærren er forsynet med en undermonteret Z-lift med foldeplade. Kølekasserne er styret med hver sin kølemaskine monteret under kølekasserne i højre side, og resten af pladsen er fyldt op med rustfrie værktøjsskabe. På grund af det forlængede førerhus er der "kun" plads til 46 blomsterbure mod normalt 50, men det har været vigtigt for Steen M. Hansen, at vogntogets totallængde ikke overstiger de lovlige 18,75 meter for et kærretræk.

Af: Redaktionen Det var, hvad vognmand Steen M. Hansen gjorde - og det var, hvad han fik med lidt mere. For det er næppe muligt at forestille sig en mere gennemført Scania 770 S B6x4 end den, Steen M. Hansen fik leveret for en lille måneds tid siden.

Indvendigt i førerhuset har Karl Johan Buur i Vrå fået lov til at trylle efter bedste evne med en overflod af knappolstring i Chesterfield-læder, skabe, skuffer, køje, håndvask med rindende vand, måtter, dørbeklædninger, LED-belysning med meget mere. Ikke ufortjent vandt indretningen en suveræn førsteplads på det netop overståede Nordic Trophy på Elmia-udstillingen i Jönköping i sidste måned, og så er der egentlig ikke mere at sige om det …







Som afslutning på hele projektet er montering af solceller på taget af forvognens kølekasse samt øvrig klargøring til levering udført af den i Skandinavien verdensberømte Bjarne Pedersen hos Stiholt i Aalborg.Steen M. Hansen har specificeret bilen helt efter sine egne ønsker. Det er vel også OK, for det er trods alt ham, der betaler, og det er også ham, der skal køre i bilen til hverdag. På trods af, at han driver en international vognmandsforretning med 25 vogntog insisterer han på ikke at sidde på kontoret hele tiden, og han forventer at tilbringe mindst 200 dage om året på landevejen i den nye 770S. Og i et vogntog af den kaliber er det er vel ikke det værste sted …













