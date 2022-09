- EU-Kommissionen afsætter 5 milliarder euro til støtte af europæiske infrastrukturprojekter

CEF-ANSØGNINGSRUNDE 2022:

Fredag 16. september 2022 kl: 13:01

2.470 millioner euro - knap 18,4 milliarder kroner - fra den generelle pulje (general envelope)

2.675 millioner euro - knap 19,9 milliarder kroner - fra samhørighedspuljen (cohesion envelope)

Prioriteter

13. september 2022: Ansøgningsrunden offentliggøres

5. oktober 2022: EU-Kommissionen afholder en informationsdag om ansøgningsrunden. Nærmere information herom kan findes her:

17. oktober 2022: Frist: Projektbeskrivelse sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen.

5. december 2022: Frist: Samlet ansøgning inklusiv bilag sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen

18. januar 2023 kl. 17.00: Frist: Elektronisk indsendelse af ansøgning til EU-Kommissionen via EU’s ansøgningsportal "EU Funding and Tenders Portal"

Danske støttemodtagere kan alene søge om støtte til midler fra den generelle pulje, da Danmark ikke tilhører gruppen af samhørighedslande i EU.Ansøgningsrunden giver mulighed for at søge om EU-støtte til transportinfrastrukturprojekter, der understøtter udviklingen, opgraderingen og moderniseringen af TEN-T-hovednettet og det samlede TEN-T-net.Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger:Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift af Transportministeriet inden indsendelse til EU-Kommissionen. Ansøgeren sender selv ansøgningen til EU-Kommissionen elektronisk.Processen og frister for ansøgningsprocessen er skitseret nedenfor:Det er obligatorisk at indsende såvel projektbeskrivelse som den samlede ansøgning inklusiv bilag til Transportministeriet og Trafikstyrelsen senest ved de angivne frister.Projektbeskrivelser og/eller samlede ansøgninger, som er indsendt efter fristens udløb, vil ikke blive behandlet.Et komplet overblik over ansøgningsrundens betingelser og prioriteter kan læsesInteresserede kan læse mere om Transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe Facility (CEF)