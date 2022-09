Nattogspassagerer ankommer i nattøj - men nattoget ankommer ikke

Fredag 16. september 2022 kl: 12:46

Af: Redaktionen

Eventen er arrangeret af Rådet for Bæredygtig Trafik, og arrangørerne vil spørge en politiker bag den politiske aftale om nattoget fra maj 2021 om, hvorfor toget ikke er kommet. DSB vil også blive spurgt, hvad selskabet gør for at fremme togrejser til udlandet.









I forbindelse med det aflyste nattog peger Rådet for Bæredygtig Trafik på:

Med fly til Bruxelles udleder hver passager 305 kg CO2e på en enkeltrejse

Med et nattog vil man udlede 15 kg





- Vi er i en klima-nødsituation, og udnytter man mulighederne ved nattog, så kan vi nu dokumentere, at EU indenfor en overskuelig årrække kan reducere sit CO2e-regnskab med 3 procent ved at introducere nattog. Det er et kæmpe tal, lyder der fra Rådet for Bæredygtig Trafik.









Lidt om lørdagens event:

Aktion på Københavns Hovedbanegård: Klokken 8.40 midt i hallen





Korte taler ved:

Tony Bispeskov (DSB)

Henning Hyllested (EL)

Poul Kattler (Rådet for Bæredygtig Trafik)

Afsyngelse af nattogssangen, som foreligger i print.





Dresscode: Gerne i nattøj med kufferter





