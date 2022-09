Færgerederierne genvalgte bestyrelse

Mandag 12. september 2022 kl: 11:01

Af: Redaktionen

Der var genvalg til samtlige bestyrelsesmedlemmer i Færgerederierne på generalforsamlingen. Færgerederierne har Molslinjen, Scandlines og ForSea som medlemmer og Læsøfærgen og Småøernes Færgeselskaber som associerede medlemmer.









- Jeg er glad for genvalget til formandsposten, og jeg ser frem til endnu et år i tjeneste for færgerne herhjemme. Færgerne står et rigtig godt sted, hvor vi netop har overstået en god sommer, som minder om dem, vi kender, fra før pandemien. Det glæder vi os over, men vi er samtidig meget opmærksomme på den vanskelige situation, vi også er i pga. høje energipriser og høj inflation. Så hvis man skal holde den positive tilgang, så bliver det kommende år helt sikkert ikke kedeligt, siger Carsten Jensen, der ser frem til endnu et år som formand i Færgerederierne.









Administrerende direktør i Scandlines, Carsten Nørland, fortsætter i bestyrelsen som næstformand, og ForSeas administrerende direktør, Kristian Durhuus er fortsat medlem af bestyrelsen.









I forbindelse med årets generalforsamling blev årsberetningen offentliggjort. Her kan man blandt andet finde tal på færgeaktiviteten i 2021 og læse om den grønne omstilling af færgerne.









her: Interesserede kan hente Færgerederiernes årsberetning 2022





Bestyrelsen efter generalforsamlingen i Færgerederierne:

Formand: Administrerende direktør Carsten Jensen, Molslinjen A/S

Næstformand: Administrerende direktør Carsten Nørland, Scandlines Danmark

Bestyrelsesmedlem: Administrerende direktør Kristian Durhuus, ForSea

