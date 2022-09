Transportvirksomhed har fået ny projekt- og salgsansvarlig for Fyn og Sønderjylland

Torsdag 1. september 2022 kl: 12:16

Per Koed Rinus Jensen er ansat som projekt- og salgsansvarlig for Fyn og Sønderjylland hos DSV Transport. (Foto: DSV Transport)

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Per Koed Rinus Jensen er uddannet kørselsdisponent og har tidligere arbejdet hos Universal Transport i Vejle og senest og frem til nu hos BMS i Kolding. Inden Per Koed Rinus Jensen tog sin uddannelse til kørselsdisponent, kørte han lastvogn hos to forskellige entreprenører i Kolding-området. Dermed har han god erfaring med byggepladser og kendskab til diverse jord- og grusmaterialer.Per Koed Rinus Jensen bor i Jordrup mellem Kolding og Vejle, hvilket er et godt udgangspunkt i forhold til det område, han skal være salgsansvarlig for. To gange om ugen vil han være på DSV Transport's kontor i Tilst i den vestlige del af Aarhus.