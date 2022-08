Transportministeren fået nok af manglende bødeinddrivelse

Mandag 29. august 2022

Af: Redaktionen Fra DTL lyder det, at transportminister Trine Bramsen har hældt Færdselsstyrelsens samarbejde med EPC ned ad brættet, og at hun agter at tage andre midler i brug over for udenlandske vognmænd, der undlader at betale p-afgifterne.Ifølge DTL er det især vognmænd i østeuropæiske lande som Polen, Rumænien og Bulgarien, der mangler at betale p-afgifter - afgifter, som EPS ikke har opkrævet direkte hos vognmændene.Administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard, glæder sig over transportministerens udmelding og opfordrer ministeren og Folketinget til at handle beslutsomt.- Roses den, der roses bør. Det er godt nyt, at ministeren nu indikerer, at hun er klar til at tage et opgør med den situation, hvor danske vognmænd og chauffører igennem flere år har været til grin for egne penge. Jeg gentager gerne, hvad der er den helt åbenlyse løsning på problemet: Klamp køretøjet, indtil der er betalt! Det er noget, chauffører og vognmænd har respekt for, siger han.Hos DTL ser man tegn på, at budskabet er blevet hørt. I hvert fald oplyser Transportministeriet, at ministeriet vil kigge på tiltag - herunder klampning - der kan tages i brug for at øge antallet af betalte afgifter fra udenlandske transportvirksomheder.Fra Transportministeriet lyder det også, at det efterfølgende skal drøftes med Folketingets partier, hvad der fremadrettet skal gøres for at sikre lige vilkår på rastepladsernelyder.Sideløbende planlægger Færdselsstyrelsen en gennemgående evaluering af samarbejdet med EPC.