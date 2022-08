Containerproducent fortsætter med Mærsk som ejer

Fredag 26. august 2022 kl: 11:11

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen A.P. Møller - Mærsk annoncerede det påtænkte frasalg 28. september sidste år og forventede, at salget ville være afsluttet i 2022. Salget var som i mange andre tilsvarende handler betinget af myndighedsgodkendelser.Den danske koncern beklager, at handlen ikke kan gennemføres, men at Mærsk-koncernen vil fortsætte som ejer af MCI i en overskuelig fremtid og vil vurdere det bedste strukturelle set-up for MCI for at sikre den langsigtede udvikling af forretningen.MCI blev grundlagt af Mærsk i 1991 og har været en del af virksomheden i over 30 år. Gennem årene har det forvandlet sig til en virksomhed, der udelukkende fokuserer på fremstilling af kølecontainere. I dag beskæftiger MCI 2.300 medarbejdere i Kina og Danmark. MCI havde tidligere produktion i Sønderjylland, men i dag sker produktionen i Kina.