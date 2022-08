HR-chef hos lastbilforhandler har Netto-erfaring

Mandag 22. august 2022 kl: 09:55

Af: Redaktionen - Jeg er glad, stolt og ydmyg over at kunne dele, at jeg er startet i en ny stilling som HR-chef for HEJ Gruppen, samt alle datterselskaberne herunder, skriver Thomass Ryander Christensen på Linkedin.- Det er fantastisk, at være en del af en koncern, hvor engagementet er i top og mulighederne er mange. Der skal lyde et stort tak for den varme velkomst til alle i HEJ Gruppen. Jeg ser frem til alle de spændende udfordringer og opgaver som fremtiden bringer, skriver han videre.Thomass Ryander Christensen er uddannet organisationspsykolog fra Roskilde Universitet og diplomuddannet i ledelse fra Københavns Erhvervsakademi (KEA).HEJ-Group omfatter eksempelvis selskaberne HE Jørgensen A/S, der er MAN-forhandler, og Nyscan A/S, der blandt andet er serviceværksted for Scania. Derudover er HEJ Group medejer af Rea Group i Ringsted, som blandt andet er Iveco-forhandler