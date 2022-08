Evolutionen er kommet til Randers

Fredag 19. august 2022 kl: 13:50

Luksusførersæde

Drejestol i højre side

Læderpakke

Komplet gulvtæppe

Stort oliefyr

Køleskab

ACC fartpilot

Roadpad multimediecenter

Cyklistkamera

Fuld LED lys

Af: Redaktionen Om de to nye Renault T-High Evolution 480-pushertrækkere hos vognmand Søren Østergaard:Trækkerne er opbygget med komplet dørk, værktøjsskab, sideskørter, seks LED arbejdslys, SRI-lyskasse samt to frontprojektører.Volvo Truck Center Viborg har stået for opbygning og montering af lys med mere, mens Ringvejens Autolakering i Silkeborg har stået for lakering.Bilerne er solgt og leveret af Lars Herslund, Volvo Truck Center/Renault Trucks Viborg.