El-lastbilernes udbredelse stiller store krav til leverandøren

LASTBILPRODUCENT:

Mandag 15. august 2022 kl: 12:19

Går forrest med kunderne



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Efter succes i en række udbud er Scania i øjeblikket det mærke, der har solgt flest el-lastbiler i Danmark, hvor man kan møde el-lastbiler, som kører renovations- og distributionskørsel.Men de nye el-lastbiler forandrer lastbilverdenen markant, da de nye typer af biler stiller store krav til leverandørerne, for kunderne har brug for mere rådgivning og hjælp, når de møder op med ønsket om en grønnere fremtid for transportsektoren.- Der er en enorm forskel på at sælge en el-lastbil og en dieselmodel. Kompleksiteten er langt større, siger Michael Rasmussen, der er salgschef i Scania Danmark.- Vi oplever uden tvivl, at vores kunder - forståeligt nok - har langt flere spørgsmål, og derfor har brug for en mere involveret leverandør, når de skifter til el. Den leverandør er vi selvfølgelig klar til at være, siger han videre.Og spørgsmålene er relevante - for dels skal der udføres en rutesimulering for at tjekke rækkevidde, batterilevetid med videre og dels skal der tages stilling til eventuelt behov for batteridrevet opbygningsudrustning. Kundens drift afgør også, om der er behov for lynladning, hvilken igen er afgørende, når Scania skal specificere et forslag til ladeløsning. Endelig kommer behovet for reparations- og vedligeholdelsesaftaler samt finansiering, som eventuelt også kan omfatte ladestander-hardware.Hos Scania er man igang med en decideret transformation af forretningen, da flere og flere kommuner og vognmænd satser på el som fremtidens transportform. Det betyder blandt andet nye forretningsområder og særligt uddannet personale, der kan håndtere de nye batteri- og motortyper.Ifølge Michael Rasmussen, så ønsker lastbilsproducenten at gå forrest sammen med kunderne, og derfor tilbyder Scania at holde kunderne i hånden i hele processen, så de sammen finder de helt rigtige løsninger. Det gælder også efter, at el-lastbilen glider lydløst ud af Scania lokaler.- Kunder kræver, at vi kan rådgive i et større omfang og også om ladestruktur, kørsel, og opladning. Vi har specialuddannet personale til at stå for el-forretningen, så vi har hele eftermarkedet på plads. På den måde kan vi holde kunden i hånden hele vejen, så de får en god oplevelse, påpeger Michael Rasmussen og tilføjer, at Scania desuden arbejder på også at kunne finansiere hele ladeløsningen, hvor der er en række andre krav i forhold til finansiering af bilen.Udover at kunne være partner med kunden hele vejen igennem, så er der også en anden grund til, at Scania har succes på det danske marked, hvis man spørger salgschefen.- Vi kan levere en el-lastbil forholdsvis hurtigt. Det gør selvfølgelig, at Scania har et forspring på el-lastbilmarkedet. Vi har allerede nu den praktiske erfaring, fordi vores kunder kører i bilerne ude på vejene, siger Michael Rasmussen.I øjeblikket er det både private og offentlige aktører, der har købt Scania's el-lastbiler, og bestillinger på hundredvis af de elektriske lastbiler ligger klar i ordrebunken. I 2023 udvider lastbilsproducenten sin fuldelektriske portefølje med to-akslede trækkere til regional transport.