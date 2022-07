Udenlandsk buschauffør påkørte cyklist

Fredag 29. juli 2022 kl: 12:15

Af: Redaktionen Cyklisten - en 53-årig mand - kom cyklende i sydvestlig retning ad Brogårdsvej og skulle ligeud. En patrulje kørte til stedet, hvor buschaufføren blev sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt.Der skete ikke umiddelbart nogen personskade i forbindelse med uheldet.