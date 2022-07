Dansk kranproducent har fået ny partner i Midtjylland

Torsdag 28. juli 2022 kl: 09:00

Af: Redaktionen Uffe Binderup (tv), Head of Service hos HMF Danmark og Brian Astrup Jensen, ejer og direktør i Bilstrup Karosseri & RV. (Foto: HMF)HMF har servicepartnere fordelt i hele Danmark for at kunne servicere sine kunder. Med tilføjelsen af Bilstrup Karosseri & RV forbedres servicen yderligere med fokus på Midtjylland.- Det er med glæde, at vi kan tilføje Bilstrup Karosseri & RV som servicepartner. Det er en virksomhed med fokus på gode produkter og godt håndværk, som vi glæder os over, at endnu flere HMF-kunder kommer til at nyde godt af, siger Uffe Binderup, der er Head of Service hos HMF Danmark.Bilstrup Karosseri & RV har i forvejen stor erfaring med service og opbygning af HMF-kraner Men som ny samarbejdspartner får Bilstrup adgang til HMF's systemer og reservedelslager samt certificeret uddannelse af firmaets medarbejdere. Noget Brian Astrup Jensen, ejer og direktør i Bilstrup Karosseri & RV, ser som en stor gevinst for firmaet.- Jeg ser stor værdi i at kunne tilbyde uddannelse og kurser til mine medarbejdere, så de altid er opdaterede på de nyeste kranteknologier og -informationer. I sidste ende kommer dette vores kunder til gode, siger han.Hos Bilstrup Karosseri & RV vægtes teknologiudviklingen og videreuddannelse generelt højt. For nylig har de for eksempel investeret i en 3D scanner, som giver præcise opmålinger af delene på lastbilens chassis. Dermed kan de konstruere delene i 3D og få dem fremstillet i de korrekte mål.Samarbejdet mellem HMF og Bilstrup Karosseri & RV er ikke af ny dato.- Vi har historisk set haft et godt samarbejde med HMF, nu er det bare blevet formaliseret. De gode relationer og det gode samarbejde har altid været der, fremhæver Brian Astrup Jensen.Det mangeårige samarbejde med HMF gjorde valget af HMF som samarbejdspartner lettere.- Vi vil gerne intensivere samarbejdet med HMF, fordi HMF-kraner er et godt dansk produkt og samarbejdet mellem os altid har været godt, siger han videre.HMF's Uffe Binderup stemmer i og ser frem til det nu ”formaliserede” samarbejde med Bilstrup: ”Ikke mindst glæder vi os over at kunne tilbyde endnu flere kunder en certificeret HMF-service udført af dygtige håndværkere som Bilstrups folk, siger Uffe Binderup.