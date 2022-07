Rederi-koncern hæver forventningerne

Tirsdag 19. juli 2022 kl: 10:00

Af: Redaktionen I en meddelelse til Københavns Fondsbørs skriver DFDS, at selskabet nu forventer en resultat for 2022 på mellem 4,4 og 4,8 milliarder kroner mod tidligere mellem 3,9 og 4,4 milliarder kroner.Rederiet forventer en omsætningsvækst, der er fra omkring 30 procent til omkring 35 procent.Baggrunden for DFDS’ forventning til et forbedret resultat for 2022 er en stærk fremgang i passagerindtjeningen i andet kvartal. Derudover er fragtfærgemængderne og -indtjeningen højere end forventet.DFDS forventer, at efterspørgslen efter fragt- og passagerservices vil være robust i de næste par måneder. Men rederi-koncernen peger på, at efterspørgslen dog kan blive dæmpet senere i 2022 af "...en opbremsning drevet af udviklingen i makroøkonomiske forhold og af flaskehalse i forsyningskæder. Usikkerheden er fortsat øget, og forventningen kan derfor stadig ændres væsentligt".DFDS’ kvartalsrapport for 2. kvartal 2022 offentliggøres 16. august 2022.