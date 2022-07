Tre-akslet trækker ser den blinde vinkel med kamera indbygget i sidespejl

Onsdag 13. juli 2022 kl: 17:00

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede trækker har med Globetrotter XL førerhus, 540 hk motor, I-Shift med krybegear og tandemakselløft.Den har desuden Volvo Dynamisk Styring, fuld luftaffjedring, ACC - intelligent fartpilot, sporassistent, blindvinkelkamera indbygget i højre sidespejl og meget mere.Bilen, der er opbygget hos Volvo Truck Center i Randers og finansieret hos Volvo Finans, er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center Aarhus.AC Recycling i Grenaa er et handelsfirma, der sælger alle slags maskiner til kunder over hele verden. Firmaet er dog specialiseret inden for maskiner til skovbrug.