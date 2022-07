Politiet på Sydsjælland pågreb endnu en dieseltyv

Onsdag 13. juli 2022 kl: 10:17

Af: Redaktionen En politipatrulje ankom kort efter til stedet, hvor betjentene så en mand, der havde en slange i tanken på en dumper og var i færd med at stjæle brændstof. Herefter var det en smal sag at standse manden, der ifølge politiet "...havde ganske vanskeligt ved at bortforklare tyveriet".Dieseltyven, en 43-årig mand fra Vordingborg, blev anholdt klokken 4.12 og sigtet for tyveri. Hans bil holdt parkeret i nærheden, og her var bagsæderne lagt ned og gjort klar til at transportere de brændstofdunke, han havde fyldt med diesel.Den anholdte skal nu afhøres nærmere om morgenens hændelser.









Mandag i denne uge pågreb Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi også en dieseltyv i Vordingborg-området.

















