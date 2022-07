Vognmand i Ommersyssel trækker med ny tre-akslet trækker

Tirsdag 5. juli 2022 kl: 10:58

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH460 er leveret med Globetrotter-førerhus med læderkabine og New York førerhuspakke. Derudover er der ACC-fartpilot, VEB+ motorbremse, parkeringskøler, adaptive LED forlygter, norges bogie og meget andet.Rene B. Olesen har købt servicekontrakt og Volvo Connect aftale til bilen.Volvo Truck Center Randers har stået for opbygning og klargøring - herunder sideskørter, alu-dørk, forbredningskameraer med mere.Vognmaleren i Assentoft har stået for lakering.Bilen er solgt og leveret af Hans Pedersen.







Gjerlev var tidligere hovedbyen i Gjerlev Herred i Ommersyssel, der er området mellem Randers og Mariager Fjord. Gjerlev har også været stationsby på den forlængst nedlagte jernbane mellem Rnders og Hadsund.







