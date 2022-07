Letbanen i Odense kører langsommere i ydertimerne

Fredag 1. juli 2022 kl: 13:00

Af: Redaktionen Der er tale om et forsøg, som Odense Letbane har sat i gang i samarbejde med letbaneoperatøren Keolis. Formålet er at dæmpe lydniveauet fra letbanen i døgnets ydertimer, hvor lyden fra togene typisk vil være mest generende for naboer langs strækningen.Odense Letbanes rådgiver, Cowi, har gennem en række kontrolmålinger konstateret, at letbanetogene generelt har svært ved at overholde de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Især på visse strækninger viser målingerne markante overskridelser - og det er på disse delstrækninger, at forsøget med lavere hastighed er sat i gang.Farten er sænket 25-40 procent på dele af henholdsvis Nyborgvej, Østre Stationsvej, Vestre Stationsvej og Stadionvej.Med den lavere hastighed vil den samlede rejsetid for hele strækningen mellem Tarup og Hjallese blive forlænget med én-to minutter i tidsrummet mellem klokken 22 og klokken 6 alle ugens dage.